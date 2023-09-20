Россияне выводят из Севастополя все подводные лодки, — соцсети

Подводная лодка "Алроса" ЧФ РФ. Фото: росСМИ

После уничтожения во временно оккупированном Севастополе российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", россияне стали выводить из Крыма все подлодки Черноморского флота. На стоянке в Южной бухте нет ни одной.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщается, сейчас в акватории полуострова находится только одна — захваченная в 2014 году украинская дизель-электрическая подводная лодка "Запорожье".

Остальные 5 подлодок, после уничтожения "Ростова-на-Дону", россияне, по предварительным сообщениям, перегоняют в базу ЧФ в Новороссийске. Зато, аналогичная уничтоженной лодке, подводная лодка "Алроса" после ремонта и модернизации так и не вошла в состав флота.

Отмечается, что все подводные лодки были носителями крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что недавно ВСУ подтвердили удар по командному пункту Черноморского флота неподалеку от Севастополя. А WSJ заявили, что Украина перехватила инициативу в Черном море.