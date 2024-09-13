Вночі сили ППО збили 24 російських БпЛА — у яких областях

Росіяни вночі атакували Україну "шахедами" — скільки дронів вдалося збити силам ППО
13 вересня 2024 10:12
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: gwaramedia
У ніч на п'ятницю, 13 вересня, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Окупанти запустили 26 дронів.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.
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За даними Повітряних сил, окупанти запускали БпЛА з російського міста Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда у Криму.
"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.
"Шахеди" збивали у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.
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