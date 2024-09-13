Ночью силы ПВО сбили 24 российских БпЛА — в каких областях

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: gwaramedia

В ночь на пятницу, 13 сентября, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Оккупанты запустили 26 дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

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По данным Воздушных сил, оккупанты запускали БпЛА из российского города Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда в Крыму.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбиты 24 вражеских ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

"Шахеды" сбивали в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.