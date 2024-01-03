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Росіяни завдали чергового удару по Донеччині, є поранений

3 січня 2024 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни завдали чергового удару по Донеччині, є поранений
Руйнування в будинках. Фото: Донецька обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники здійснили чергову атаку з артилерії по Донеччині. Під прицілом опинився Гірник. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав житловий будинок та постраждав 16-річний підліток. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як зазначають в Офісі генпрокурора, ворог обстріляв Гірник з артилерії сьогодні, 3 грудня, о 07:30. Внаслідок ворожого удару сталося влучання одного зі снарядів у приватний житловий будинок. Під час атаки там перебувала мати з неповнолітнім сином. 

"16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень та його терміново доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги", — вказали в Офісі генпрокурора.
 
Також внаслідок обстрілу ушкоджень зазнав цивільний житловий будинок та господарські споруди.

Правоохоронцями Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Побите авто внаслідок обстрілу
Авто, побите внаслідок обстрілу. Фото: Донецька обласна прокуратура
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Додамо, у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.

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