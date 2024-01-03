Росіяни завдали чергового удару по Донеччині, є поранений
Російські загарбники здійснили чергову атаку з артилерії по Донеччині. Під прицілом опинився Гірник. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав житловий будинок та постраждав 16-річний підліток.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Обстріл Донеччини 3 січня
Як зазначають в Офісі генпрокурора, ворог обстріляв Гірник з артилерії сьогодні, 3 грудня, о 07:30. Внаслідок ворожого удару сталося влучання одного зі снарядів у приватний житловий будинок. Під час атаки там перебувала мати з неповнолітнім сином.
"16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень та його терміново доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги", — вказали в Офісі генпрокурора.
Також внаслідок обстрілу ушкоджень зазнав цивільний житловий будинок та господарські споруди.
Правоохоронцями Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.
Додамо, у новорічну ніч окупанти атакували Покровськ Донецької області ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждала дитина і 70-річна жінка, також пошкоджені 16 приватних будинків.
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