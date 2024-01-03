Россияне нанесли очередной удар по Донетчине, есть раненый

Разрушение в домах. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские захватчики совершили очередную атаку с артиллерии по Донетчине. Под прицелом оказался Гирнык. В результате обстрела разрушения получил жилой дом и пострадал 16-летний подросток.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Донетчины 3 января

Как указывают в Офисе генпрокурора, враг обстрелял Горняк из артиллерии сегодня, 3 декабря, в 07:30. В результате вражеского удара произошло попадание одного из снарядов в частный жилой дом. Во время атаки там была мать с несовершеннолетним сыном.

"16-летний подросток получил телесные повреждения и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ушибы ноги", — указали в Офисе генпрокурора.



Также в результате обстрела повреждения получил гражданский жилой дом и хозяйственные постройки.

Правоохранителями Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Побитый автомобиль в результате обстрела. Фото: Донецкая областная прокуратура

Скриншот поста Офиса генпрокурора

Напомним, россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Добавим, в новогоднюю ночь оккупанты атаковали Покровск Донецкой области ракетами С-300. В результате обстрела пострадал ребенок и 70-летняя женщина, также повреждены 16 частных домов.