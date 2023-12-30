У ДСНС показали перші кадри порятунку людей після обстрілу РФ Донецької області

Рятувальник та лікар допомагають постраждалому. Фото: скриншот з відео

У Державній службі безпеки України показали, як рятувальники та поліцейські допомагали пораненим мешканцям Торецька та Авдіївки Донецької області. Протягом минулої доби російські окупанти вкотре обстрілювали населені пункти.

Відео опублікувала ДСНС.

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У Торецьку російські загарбники поранили жінку. На місці обстрілу рятувальники надали їй першу домедичну допомогу та транспортували поранену до лікарні.

Внаслідок атаки РФ на Авдіївку поранення отримав місцевий мешканець. Правоохоронці та рятувальники транспортували його до лікарні.

"Вкотре закликаємо громадян евакуюватись з населених пунктів, що знаходяться біля лінії фронту та не ризикувати своїм життям!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вчора відвідав Авдіївку Донецької області. Він провів військову нараду та нагородив українських оборонців.

Також ми писали, протягом минулої доби окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Ворог здійснював атаки по цивільних з артилерії та мінометів.