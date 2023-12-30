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В ГСЧС показали первые кадры спасения людей после обстрела РФ Донецкой области

30 декабря 2023 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГСЧС показали первые кадры спасения людей после обстрела РФ Донецкой области
Спасатель и врач помогают пострадавшему. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Государственной службе безопасности Украины показали, как спасатели и полицейские помогали раненым жителям Торецка и Авдеевки Донецкой области. За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреливали населенные пункты.

Видео опубликовала ГСЧС.

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В Торецке российские захватчики ранили женщину. На месте обстрела спасатели оказали ей первую медицинскую помощь и транспортировали раненую в больницу.

В результате атаки РФ на Авдеевку ранение получил местный житель. Правоохранители и спасатели транспортировали его в больницу.

"В очередной раз призываем граждан эвакуироваться из населенных пунктов, находящихся у линии фронта и не рисковать своей жизнью!" — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вчера посетил Авдеевку Донецкой области. Он провел военное совещание и наградил украинских защитников.

Также мы писали, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Враг осуществлял атаки по гражданским из артиллерии и минометов.

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