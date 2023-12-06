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Росіяни завдали удару по житлових будинках на Сумщині, є постраждалі

6 грудня 2023 16:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали удару по житлових будинках на Сумщині, є постраждалі
Постраждалий внаслідок ворожого обстрілу будинок. Фото: Сумська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські окупанти завдали удару по Сумській області. Внаслідок влучення по житлових будинках є поранені серед мирного населення.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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"В прокуратурі Сумської області повідомили, що росіяни поцілили в місто Середино-Буду. Там були пошкоджені щонайменше три багатоквартирних будинки, приватні домоволодіння, навчальний заклад, медичну установу, адміністративну будівлю та загорівся місцевий готель", — говориться у повідомленні.

Також внаслідок осбтрілу 72-рчний та 47-річний місцеві жителі отримали поранення.

обстріл
Постраждалий внаслідок ворожого обстрілу будинок. Фото: Сумська обласна прокуратура
обстріл
Постраждалий внаслідок ворожого обстрілу паркан. Фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Раніше ми повідомляли, що відомий волонтер Руслан Анісенко загинув під час обстрілу Херсона російськими окупантами. Це сталося у Міжнародний день волонтера.

Нагадуємо, що вибухи лунали в Хмельницькій області вночі, 5 грудня, під час повітряної тривоги. Звуки є результатом роботи сил ППО.

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