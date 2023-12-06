Россияне нанесли удар по жилым домам в Сумской области, есть пострадавшие

Пострадавший в результате вражеского обстрела дом. Фото: Сумская областная прокуратура

Российские кафиры нанесли удар по Сумской области. В результате попадания по жилым домам ранены среди мирного населения.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Читайте также:

Враг обстрелял Сумскую область

"В прокуратуре Сумской области сообщили, что россияне попали в город Середино-Буду. Там были повреждены по меньшей мере три многоквартирных дома, частные домовладения, учебное заведение, медицинское учреждение, административное здание и загорелась местная гостиница", — говорится в сообщении.

Также в результате осмотра 72-летний и 47-летний местные жители получили ранения.

Пострадавший в результате вражеского обстрела дом. Фото: Сумская областная прокуратура

Пострадавший в результате вражеского обстрела забор. Фото: Сумская областная прокуратура

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.

Ранее мы сообщали, что известный волонтер Руслан Анисенко погиб при обстреле Херсона российскими оккупантами. Это произошло в Международный день волонтера.

Напомним, что взрывы раздавались в Хмельницкой области ночью, 5 декабря, во время воздушной тревоги. Звуки являются результатом работы сил ПВО.