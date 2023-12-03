Російська пропаганда перебуває в кризі — що пішло не так

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот з відео

Росія продовжує ведення інформаційної війни проти України. Але, якщо раніше пропагандисти завдавали суттєвої шкоди питанню світової безпеки, то зараз перебувають у кризі.

Про це заявив керівник Управління преси та інформації у Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

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Російська пропаганда перебуває у кризі

Він зазначив, що те, наскільки "успішна" Росія зараз в інформаційній війні на міжнародних змаганнях Росія виглядає як країна-ноунем під нейтральним прапором.

"Що говорили про Росію у світі 15 років тому? Що говорили про Росію в Україні 15 років тому? Коли ми подивимось як виглядала Росія на Олімпіадах тоді й зараз — країна-ноунейм під нейтральним прапором, ми побачимо, що російська пропагандистська війна, яка завдавала суттєвої шкоди питанню світової безпеки, зараз в кризі", — сказав Павлюк.

Нагадаємо, що The Economist писало, що Росія може скористатися політичною напругою в Україні. Також російська пропаганда може використати на свою користь відмову від виборів під час війни в Україні та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті.

Крім того, Росія активізувала свою мережу шпигунів в Україні. Головна мета загарбників — посіяти розбрат між політичним і військовим керівництвом нашої держави та розпалити антиурядові настрої серед громадян.