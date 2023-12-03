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Российская пропаганда находится в кризисе — что пошло не так

3 декабря 2023 23:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российская пропаганда находится в кризисе — что пошло не так
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия продолжает ведение информационной войны против Украины. Но если раньше пропагандисты наносили существенный вред вопросу мировой безопасности, то сейчас находятся в кризисе.

Об этом заявил руководитель Управления прессы и информации в Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

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Российская пропаганда находится в кризисе

Он отметил, что насколько "успешна" Россия сейчас в информационной войне на международных соревнованиях, Россия выглядит как страна-ноунем под нейтральным флагом.

"Что говорили о России в мире 15 лет назад? Что говорили о России в Украине 15 лет назад? Если мы посмотрим как выглядела Россия на Олимпиадах тогда и сейчас — страна-ноунейм под нейтральным флагом, мы увидим, что российская пропагандисткая война, которая приносила существенный ущерб вопросу мировой безопасности, сейчас в кризисе" — сказал Павлюк.

Напомним, что The Economist писало, что Россия может воспользоваться политическим напряжением в Украине. Также российская пропаганда может использовать в свою пользу отказ от выборов во время войны в Украине и разочарования успехов ВСУ на фронте.

Кроме того, Россия активизировала свою сеть шпионов в Украине. Главная цель захватчиков — посеять раздор между политическим и военным руководством нашего государства и разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

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