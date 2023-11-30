Розвели багаття поруч зі снарядами — біля Ростова загинули 12 окупантів
У Ростовській області РФ на полігоні загинули 12 російських військових. Вони розвели багаття поблизу боєприпасів, внаслідок чого стався вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Під Ростовом загинули окупанти, які розвели багаття біля снарядів
Зазначається, що вибух стався 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом-на-Дону.
Тоді група з близько 20 морських піхотинців розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів.
Відомо, що в багаття скотився снаряд гранатомета РПГ-7 і вибухнув. На місці події загинули вісім окупантів та ще вісім отримали поранення.
За даними росЗМІ, усі постраждалі та загиблі — контрактники з Владивостока.
Протягом кількох діб в госпіталі померли ще четверо тяжкопоранених росіян.
Раніше ми писали, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів разом з їхньою технікою. Так, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук".
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