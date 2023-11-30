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Розвели багаття поруч зі снарядами — біля Ростова загинули 12 окупантів

30 листопада 2023 23:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розвели багаття поруч зі снарядами — біля Ростова загинули 12 окупантів
Російські окупанти. Фото: chp_crimea
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Ростовській області РФ на полігоні загинули 12 російських військових. Вони розвели багаття поблизу боєприпасів, внаслідок чого стався вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що вибух стався 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом-на-Дону.

Тоді група з близько 20 морських піхотинців розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів.

Відомо, що в багаття скотився снаряд гранатомета РПГ-7 і вибухнув. На місці події загинули вісім окупантів та ще вісім отримали поранення.

За даними росЗМІ, усі постраждалі та загиблі — контрактники з Владивостока.

Протягом кількох діб в госпіталі померли ще четверо тяжкопоранених росіян.

Раніше ми писали, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів разом з їхньою технікою. Так, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук".

Крім того, у Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади з ліквідації ворога.

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