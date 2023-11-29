ЗСУ ефектно вдарили із HIMARS по російському ЗРК "Бук"

Удар по російському ЗРК "Бук". Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів разом з їхньою технікою. Так, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук".

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Знищення ЗРК "Бук"

У СтратКомі розповіли, що на Херсонському напрямку підрозділи СБУ переслідували ЗРК "БУК" російських окупантів. Вони передали координати побратимам зі ЗСУ, які завдали успішного удару за допомогою HIMARS.

Нагадаємо, бійці ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1 140 окупантів та знищили багато військової техніки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.

Додамо, у Міноборони України та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.