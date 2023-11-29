Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ ефектно вдарили із HIMARS по російському ЗРК "Бук" arrow

ЗСУ ефектно вдарили із HIMARS по російському ЗРК "Бук"

29 листопада 2023 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ ефектно вдарили із HIMARS по російському ЗРК "Бук"
Удар по російському ЗРК "Бук". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів разом з їхньою технікою. Так, на Херсонському напрямку бійці ЗСУ вдарили по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук".

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

Читайте також:

Знищення ЗРК "Бук"

У СтратКомі розповіли, що на Херсонському напрямку підрозділи СБУ переслідували ЗРК "БУК" російських окупантів. Вони передали координати побратимам зі ЗСУ, які завдали успішного удару за допомогою HIMARS.

Нагадаємо, бійці ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1 140 окупантів та знищили багато військової техніки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.

Додамо, у Міноборони України та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі