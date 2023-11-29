ВСУ эффектно ударили из HIMARS по российскому ЗРК "Бук"
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. Так, на Херсонском направлении бойцы ВСУ ударили по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук".
Видео опубликовали СтратКом ВСУ.
Уничтожение ЗРК "Бук"
В СтратКоме рассказали, что на Херсонском направлении подразделения СБУ преследовали ЗРК "БУК" российских оккупантов. Они передали координаты собратьям из ВСУ, которые нанесли успешный удар с помощью HIMARS.
Напомним, бойцы ВСУ успешно противостоят врагу и только за сутки ликвидировали 1140 оккупантов и уничтожили много военной техники.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, выполняющими наступательные операции в Херсонской области. Он выразил им свою благодарность.
Добавим, в Минобороны Украины и ВСУ ввели еще ряд стандартов НАТО. Речь идет о воздушных и космических операциях.
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