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Развели костер рядом со снарядами — возле Ростова погибли 12 оккупантов

30 ноября 2023 23:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Развели костер рядом со снарядами — возле Ростова погибли 12 оккупантов
Российские оккупанты. Фото: chp_crimea
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Ростовской области РФ на полигоне погибли 12 российских военных. Они развели костер вблизи боеприпасов, в результате чего произошел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Напомним, что взрыв произошел 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом-на-Дону.

Тогда группа из около 20 морских пехотинцев разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов.

Известно, что в костер скатился снаряд гранатомета РПГ-7 и взорвался. На месте происшествия погибли восемь оккупантов и еще восемь получили ранения.

По данным росСМИ, все пострадавшие и погибшие контрактники из Владивостока.

В течение нескольких суток в госпитале скончались еще четверо тяжелораненых россиян.

Ранее мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с их техникой. Так, на Херсонском направлении бойцы ВСУ ударили по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук".

Кроме того, в Генштабе показали профессиональную работу 47-й отдельной механизированной бригады по ликвидации врага.

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