Шмыгаль назвал количество предприятий, пострадавших от атак РФ

Денис Шмыгаль о развитии производства вооружения. Фото: Russian Military Pages

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было повреждено 37 предприятий военно-промышленного комплекса, однако Украина продолжает наращивать производство вооружения и техники.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Форуме оборонных индустрий, состоявшемся 29 сентября в Киеве.

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Министр сообщил, что украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей российских ракетных ударов. Сейчас правительство прорабатывает дополнительные предложения по их возобновлению.

Сегодня Украина уже сотрудничает со странами-партнерами по возобновлению западной военной техники. Также обсуждаются вопросы создания в Украине замкнутого цикла производства вооружения, техники, боеприпасов и их элементов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, которые помогают постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров", — отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий. Фото: Урядовый портал

Он поблагодарил всех союзников за помощь с вооружением, а также оборонные компании, с которыми Украина сотрудничает.

Планы развития производств боеприпасов

Денис Шмыгаль напомнил о ряде важных государственных целевых программ, утвержденных Кабинетом Министров Украины в 2022 году. Сосредоточено внимание на развитии производств боеприпасов различных калибров, ракетного вооружения и ракет, средств противовоздушной обороны.

"В 2023 году Правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству разного типа беспилотников. Системно упрощаем бюрократические процедуры для производства различных видов техники и вооружения", — отметил министр.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда страна нуждается в эффективной работе государственных оборонных предприятий, заводов и бюро.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что для того чтобы не допустить российских ударов, Украина перенесла часть производства собственных ракет за границу.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Украина уже очень скоро будет разрабатывать план по производству собственных систем противовоздушной обороны.