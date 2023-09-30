Шмигаль назвав кількість підприємств, які постраждали від атак РФ

Денис Шмигаль про розвиток виробництва озброєння. Фото: Ukrainian Military Pages

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено 37 підприємств військово-промислового комплексу, проте Україна продовжує нарощувати виробництво озброєння та техніки.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій, що відбувся 29 вересня в Києві.

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Міністр повідомив, що українська оборонна промисловість залишається однією з основних цілей російських ракетних ударів. Зараз уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їх відновлення.

На сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо поновлення західної військової техніки. Також обговорюються питання про створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, техніки, боєприпасів та їх елементів.

"Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в промислове середовище країн-партнерів", — зазначив очільник уряду.

Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій. Фото: Урядовий портал

Він подякував усім союзникам за допомогу з озброєнням, а також оборонним компаніям, з якими Україна співпрацює.

Плани розвитку виробництв боєприпасів

Денис Шмигаль нагадав про низку важливих державних цільових програм, що були затверджені Кабінет Міністрів України в 2022 році. Увага зосереджена на розвитку виробництв боєприпасів різних калібрів, ракетного озброєння та ракет, засобів протиповітряної оборони.

"У 2023 році Уряд започаткував декілька експериментальних проектів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння", — зауважив міністр.

Він наголосив, що зараз як ніколи країна потребує ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів та бюро.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що для того, аби не допустити російських ударів, Україна перенесла частину виробництва власних ракет за кордон.

Крім того, голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна вже дуже скоро розроблятиме план щодо виробництва власних систем протиповітряної оборони.