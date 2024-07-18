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Силы обороны Украины оставили Урожайное — военный прокомментировал ситуацию

18 июля 2024 14:26
Дмитрий Галушка - Редактор
ВСУ отступили с Урожайного на новые позиции
Украинские военные на передовой. Фото иллюстративное: АрмияИнформ
Дмитрий Галушка - Редактор

Воины Сил обороны Украины отступили из поселка Урожайное Донецкой области. Такое решение было принято для сохранения жизней личного состава.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

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По словам военного, командование приняло решение об отводе украинских подразделений из Урожайного для сохранения жизней военных. Населенный пункт разрушен почти полностью, удерживать оборонительные позиции нет смысла.

Волошин добавил, что российские захватчики не учитывают собственные потери для достижения своих целей. Впрочем, украинские войска контролируют ситуацию в этом направлении и продолжают уничтожать живую силу и бронетехнику врага.

оккупация урожайного
ВСУ отступили из Урожайного. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что журналисты обнародовали кадры уничтоженного микрорайона Канал в Часовом Яру Донецкой области. Снимки были сделаны после того, как украинские Вооруженные силы отступили с этой территории.

В Харьковской области Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить противников с некоторых позиций. Однако это не значит, что враг отступил и все спокойно.

ВСУ Украина оккупанты война в Украине війна военнослужащие

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