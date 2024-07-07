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З'явилися шокуючі кадри повністю зруйнованого мікрорайону Канал у Часовому Яру

7 липня 2024 16:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріли Часового Яру — кадри зруйнованого мікрорайону Канал
Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Журналісти оприлюднили кадри знищеного мікрорайону Канал в Часовому Яру Донецької області. Знімки були зроблені після того, як українські збройні сили відступили з цієї території.

Знімки опублікувало видання Радіо Свобода у неділю, 7 червня.

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Мікрорайон розташований за каналом у напрямку окупованого Бахмута. Окупанти продовжують обстрілювати Часів Яр.

Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram
Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram

Російські війська знищили мікрорайон до руїн. В Каналі не залишилося жодної незруйнованої будівлі. На фотографіях чітко видно вирви від снарядів, якими російська армія обстрілює місто.

Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram
Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram
Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram
Знищений мікрорайон Канал у Часовому Яру. Фото: Радіо Свобода/Telegram

Нагадаємо, в ЗСУ спростували дані журналу Forbes про втрати Росії під час бою за Часів Яр на Донеччині до 99 тисяч особового складу вбитими. Там заявили, що ворожі втрати за три місяці під час битви за місто становили близько 5 тисяч, і в районі 82 тисяч — на всьому сході України.

Раніше ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру, оскільки його більше недоцільно утримувати. 

війна Україна Донецька область обстріли окупанти війна в Україні

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