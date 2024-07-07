Обстріли Часового Яру — кадри зруйнованого мікрорайону Канал

З'явилися шокуючі кадри повністю зруйнованого мікрорайону Канал у Часовому Яру
Журналісти оприлюднили кадри знищеного мікрорайону Канал в Часовому Яру Донецької області. Знімки були зроблені після того, як українські збройні сили відступили з цієї території.
Знімки опублікувало видання Радіо Свобода у неділю, 7 червня.
Руїни у Часовому Яру
Мікрорайон розташований за каналом у напрямку окупованого Бахмута. Окупанти продовжують обстрілювати Часів Яр.
Російські війська знищили мікрорайон до руїн. В Каналі не залишилося жодної незруйнованої будівлі. На фотографіях чітко видно вирви від снарядів, якими російська армія обстрілює місто.
Нагадаємо, в ЗСУ спростували дані журналу Forbes про втрати Росії під час бою за Часів Яр на Донеччині до 99 тисяч особового складу вбитими. Там заявили, що ворожі втрати за три місяці під час битви за місто становили близько 5 тисяч, і в районі 82 тисяч — на всьому сході України.
Раніше ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру, оскільки його більше недоцільно утримувати.
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