Ситуація в Часовому Яру — яких втрат понесла Росія

Підбита російська БМП-2 поблизу Часового Яру. Фото: УНІАН

В ЗСУ спростували дані журналу Forbes про втрати Росії в ході бою за Часів Яр на Донеччині до 99 тисяч особового складу вбитими. Там заявили, що ворожі втрати за три місяці під час битви за місто близько 5 тисяч, і в районі 82 тисяч — на всьому сході України.

Про це розповів спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

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За його словами, ця цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики видання приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:

квітень — понад 24 тисячі;

травень — майже 26 тисяч

червень — майже 32 тисячі.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч особового складу російського було знищено, поховано у посадках", — додав Волошин.

Нагадаємо, раніше ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, оскільки його більше не доцільно утримувати.

Водночас українські прикордонники показали кадри жахливих руйнацій у місті. Під час пересування вулицями один з бійців зняв відео та під звуки вибухів показав розбиті вщент будівлі.