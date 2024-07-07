Ситуация во Часовом Яру — какие потери понесла Россия

Подбит российский БМП-2 близ Часового Яра. Фото: УНИАН

В ВСУ опровергли данные журнала Forbes о потерях России в ходе боя во Часового Яра в Донецкой области до 99 тысяч личного состава убитыми. Там заявили, что вражеские потери за три месяца во время битвы за город около 5 тысяч, и в районе 82 тысячи — на всем востоке Украины.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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Российские потери в Часовом Яру

По его словам, эта цифра близка к реальности в том плане, что эксперты и аналитики издания приписали всей линии боевого столкновения на Востоке за три месяца.

В частности, в зоне ответственности "Хортицы" вражеские потери составили:

апрель — более 24 тысяч;

май — почти 26 тысяч

июнь — почти 32 тысячи.

"Я не стану спорить с экспертами. Но в отношении Часового Яра цифра слишком велика. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона Канал составляет около 5 тысяч личного состава российского были уничтожены, похоронены в посадках", — добавил Волошин.

Напомним, ранее ВСУ отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру, поскольку его больше не целесообразно содержать.

В то же время украинские пограничники показали края ужасных разрушений в городе. Во время передвижения по улицам один из бойцов снял видео и под звуки взрывов показал разбитые до основания здания.