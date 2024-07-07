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Появились шокирующие кадры полностью разрушенного микрорайона Канал в Часовом Яру

7 июля 2024 16:49
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Бригадир София
редактор
Обстрелы Часового Яра — кадры разрушенного микрорайона Канал
Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Журналисты обнародовали кадры уничтоженного микрорайона Канал в Часовом Яру Донецкой области. Снимки были сделаны после того как украинские вооруженные силы отступили с этой территории.

Снимки опубликовало издание "Радио Свобода" в воскресенье, 7 июня.

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Руины в Часовом Яру

Микрорайон расположен по каналу в направлении оккупированного Бахмута. Оккупанты продолжают обстреливать Часов Яр.

Уничтоженный микрорайон Канал во Временном Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram
Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram

Российские войска уничтожили микрорайон до руин. В Канале не осталось ни одного неразрушенного здания. На фотографиях отчетливо видны воронки от снарядов, которыми российская армия обстреливает город.

Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram
Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram
Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram
Уничтоженный микрорайон Канал в Часовом Яру. Фото: Радио Свобода/Telegram

Напомним, в ВСУ опровергли данные журнала Forbes о потерях России в ходе боя в Часовом Яру в Донецкой области до 99 тысяч личного состава убитыми. Там заявили, что вражеские потери за три месяца во время битвы за город составили около 5 тысяч и в районе 82 тысяч — на всем востоке Украины.

Ранее ВСУ отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру, поскольку его больше нецелесообразно удерживать.

война Украина Донецкая область обстрелы оккупанты война в Украине

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