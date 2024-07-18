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Сили оборони України залишили Урожайне — військовий прокоментував ситуацію

18 липня 2024 14:26
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
ЗСУ відступили з Урожайного на нові позиції
Українські військові на передовій. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Воїни Сил оборони України відступили із селища Урожайне Донецької області. Таке рішення було ухвалене задля збереження життів особового складу.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

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За словами військового, командування ухвалило рішення про відвід українських підрозділів з Урожайного задля збереження життів військових. Населений пункт зруйновано майже повністю, утримувати оборонні позиції нема сенсу. 

Волошин додав, що російські загарбники не зважають на власні втрати задля досягнення своїх цілей. Втім, українські війська контролюють ситуацію на цьому напрямку і продовжують нищити живу силу і бронетехніку ворога.

окупація урожайного
ЗСУ відступили з Урожайного. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що журналісти оприлюднили кадри знищеного мікрорайону Канал в Часовому Яру Донецької області. Знімки були зроблені після того, як українські збройні сили відступили з цієї території.

На Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно. 

ЗСУ Україна окупанти війна в Україні війна військовослужбовці

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