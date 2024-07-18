ЗСУ відступили з Урожайного на нові позиції

Українські військові на передовій. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Воїни Сил оборони України відступили із селища Урожайне Донецької області. Таке рішення було ухвалене задля збереження життів особового складу.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

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ЗСУ відступили з Урожайного

За словами військового, командування ухвалило рішення про відвід українських підрозділів з Урожайного задля збереження життів військових. Населений пункт зруйновано майже повністю, утримувати оборонні позиції нема сенсу.

Волошин додав, що російські загарбники не зважають на власні втрати задля досягнення своїх цілей. Втім, українські війська контролюють ситуацію на цьому напрямку і продовжують нищити живу силу і бронетехніку ворога.

ЗСУ відступили з Урожайного. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що журналісти оприлюднили кадри знищеного мікрорайону Канал в Часовому Яру Донецької області. Знімки були зроблені після того, як українські збройні сили відступили з цієї території.

На Харківщині Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та вибити противників з деяких позицій. Проте це не означає, що ворог відступив і все спокійно.