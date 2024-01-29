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Симоньян выдала, что Россия никогда не хотела уничтожать Украину — детали скандального заявления

29 января 2024 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Симоньян выдала, что Россия никогда не хотела уничтожать Украину — детали скандального заявления
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что им якобы не нужна "выжженная земля", ведь у РФ "земли полно". В то же время она добавила, что Россия вроде бы "спасает своих людей".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Симоньян подчеркнула, что Россия не уничтожает Украину и якобы никогда не собиралась этого делать. Также, по ее словам, многие украинцы, в том числе из Одессы и Харькова, вроде бы поддерживают РФ.

"Патриоты Украины в Украине закончились... осталась надежда на Patriot только. Patriot дадут им много, и здесь нельзя нам испытывать никаких иллюзий. Но это тоже не повод превращать их в выжженную землю, потому что основные враги наши западнее", — заявила российская пропагандистка.

Как известно, российская пропагандистка Маргарита Симоньян недавно отметилась очередным циничным заявлением о войне в Украине. Она заявила, что РФ бьет исключительно по военным объектам.

Что известно о российском обстреле Украины

Напомним, что российские оккупанты ни на миг не прекращают обстрелы и террор жителей захваченных территорий. Появились кадры разрушений, вызванных Россией.

Также мы сообщали, что захватчики совершили очередную атаку на Сумщину. В результате обстрела вражеский снаряд попал в комнату жилого дома, где находился мужчина. Местный, бывший последний житель села Степок, погиб на месте.

Добавим, что россияне нанесли удар ракетой по Полтавщине. В результате попадания в Кременчугском районе произошел пожар на промышленном предприятии. Спасателям удалось полностью потушить огонь.

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Россия

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