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Симоньян зробила цинічну заяву про Україну на тлі обстрілів Бєлгорода

30 грудня 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Симоньян зробила цинічну заяву про Україну на тлі обстрілів Бєлгорода
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зробила чергову цинічну заяву про війну в Україні. Вона заявила, що РФ б'є виключно по військових об'єктах.

Про це Маргарита Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

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"Ми б'ємо по їхніх військових об'єктах. Вони — по наших приватних будинках", — наголосила російська пропагандистка.

Симоньян заявила, що Росія обстрілює України для того, щоб нібито швидше завершилася війна. За її словами, Київ влаштовує атаки на РФ просто так.

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Допис Симоньян. Фото: скриншот

Масована атака РФ по Україні

Вчора зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Під ворожим вогнем опинились пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки. 

У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 05:00 до 08:00 по місту вдарили 22 рази.

В ДСНС назвали точну кількість жертв внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару по місту. Наразі відомо про загиблого та декількох поранених осіб. 

Сьогодні вдень, 30 грудня, стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня у місті понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир. Також під час атаки зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Обстріл російського Бєлгорода

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео з моментом "прильоту" по центру Бєлгорода. Наразі у місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.

Додамо, у Бєлгороді після серії вибухів на Соборній площі зросла кількість жертв. Так, станом на 17:25 загинуло 14 людей, ще 108 осіб отримали поранення.

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