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Симоньян сделала циничное заявление об Украине на фоне обстрелов Белгорода

30 декабря 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Симоньян сделала циничное заявление об Украине на фоне обстрелов Белгорода
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сделала очередное циничное заявление о войне в Украине. Она заявила, что РФ бьет исключительно по военным объектам.

Об этом Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале.

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"Мы бьем по их военным объектам. Они — по нашим частным домам", — подчеркнула российская пропагандистка.

Симоньян заявила, что Россия обстреливает Украину для того, чтобы якобы быстрее завершилась война. По ее словам, Киев устраивает атаки на РФ просто так.

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Пост Симоньян. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что в сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.

Добавим, в Белгороде после серии взрывов на Соборной площади возросло количество жертв. Так, по состоянию на 17:25 погибли 14 человек, еще 108 человек получили ранения.

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