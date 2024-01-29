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Симоньян видала, що Росія ніколи не хотіла нищити Україну — деталі скандальної заяви

29 січня 2024 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Симоньян видала, що Росія ніколи не хотіла нищити Україну — деталі скандальної заяви
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що їм нібито не потрібна "випалена земля", адже у РФ "землі повно". Натомість вона додала, що Росія начебто "рятує своїх людей".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Симоньян наголосила, що Росія не знищує Україну і нібито ніколи не збиралася цього робити. Також, за її словами, багато українців, зокрема з Одеси та Харкова, начебто підтримують РФ.

"Патріоти України в Україні закінчилися... залишилася надія на Patriot лише. Patriot дадуть їм багато, і тут не можна нам відчувати жодних ілюзій. Але це теж не привід перетворювати їх на випалену землю, тому що основні вороги наші на захід", — заявила російська пропагандистка.

Як відомо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян нещодавно відзначилася черговою цинічною заявою про війну в Україні. Вона заявила, що РФ б'є виключно по військових об'єктах.

Що відомо про російський обстріл України

Нагадаємо, що російські окупанти ні на мить не припиняють обстріли та терор мешканців захоплених територій. З'явилися кадри руйнувань, які спричинила Росія.

Також ми повідомляли, що загарбники здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу ворожий снаряд потрапив в кімнату житлового будинку, де був чоловік. Місцевий, який був останнім жителем села Степок, загинув на місці.

Додамо, що росіяни завдали удару ракетою по Полтавщині. Внаслідок влучання у Кременчуцькому районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальникам вдалася повністю загасити вогонь.

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