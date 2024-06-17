Почти неделю на фронте — Сырский сообщил о целях поездки

Главнокомандующий посетил подразделения на востоке Украины. Фото иллюстративное

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель — в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.

Об этом Главнокомандующий Сырский сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июня.

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Детали пребывания Сырского на фронте

"Почти неделю работаю на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта", — написал Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском и Времовском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских войск, захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость обороны.



Цели посещения боевых подразделений

"Цель — изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и т. д.", — говорится в сообщении.

По мнению Сырского, враг понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от партнеров Украины и прибытия первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в пользу ВСУ, а шансы россиян на успех будут уменьшаться.

Напомним, в Донецкой области боец одной из бригад ВСУ самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Также во время пребывания на линии фронта Сырский отметил наградами военнослужащих и поблагодарил всех, кто защищает страну на войне.

Как сообщалось, Главнокомандующий ВСУ посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте.