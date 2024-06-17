Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский рассказал о причинах почти недельного пребывания на фронте arrow

Сырский рассказал о причинах почти недельного пребывания на фронте

17 июня 2024 23:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Почти неделю на фронте — Сырский сообщил о целях поездки
Главнокомандующий посетил подразделения на востоке Украины. Фото иллюстративное
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почти неделю провел на восточном направлении фронта. Цель — в частности, изучение обстановки, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов.

Об этом Главнокомандующий Сырский сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Детали пребывания Сырского на фронте

"Почти неделю работаю на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта", — написал Сырский. 

По словам Главнокомандующего ВСУ, характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском и Времовском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских войск, захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость обороны. 
 

Цели посещения боевых подразделений

"Цель — изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и т. д.", — говорится в сообщении. 

По мнению Сырского, враг понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от партнеров Украины и прибытия первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в пользу ВСУ, а шансы россиян на успех будут уменьшаться. 

Напомним, в Донецкой области боец одной из бригад ВСУ самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Также во время пребывания на линии фронта Сырский отметил наградами военнослужащих и поблагодарил всех, кто защищает страну на войне.

Как сообщалось, Главнокомандующий ВСУ посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте.

Сирский
фронт
война в Украине
война
военнослужащие
воины
защитники
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор