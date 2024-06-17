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Сирський розповів про причини майже тижневого перебування на фронті

17 червня 2024 23:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Майже тиждень на фронті — Сирський повідомив про мету поїздки
Головнокомандувач відвідав підрозділи на сході України. Фото ілюстративне
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський майже тиждень провів на східному напрямку фронту. Мета — зокрема, вивчення обстановки, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів.

Про це Головнокомандувач Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 17 червня. 

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Деталі перебування Сирського на фронті

"Майже тиждень працюю на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту", — написав Сирський. 

За словами Головнокомандувача ЗСУ, характер дій противника суттєво не змінився. На Куп'янському, Покровському, Курахівському та Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону українських військ, захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість оборони. 

Цілі відвідування бойових підрозділів

"Мета — вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо", — йдеться в повідомленні. 

На думку Сирського, ворог розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів України та прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на користь ЗСУ, а шанси росіян на успіх будуть зменшуватися. 

Нагадаємо, на Донеччині боєць однієї з бригад ЗСУ самостійно взяв у полон чотирьох російських окупантів

Також під час перебування на лінії фронту Сирський відзначив нагородами військовослужбовців та подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Як повідомлялося раніше, Головнокомандувач ЗСУ відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. 

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