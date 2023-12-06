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Ситуация на украинском фронте и военная помощь США — эфир Новини.LIVE

6 декабря 2023 20:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ситуация на украинском фронте и военная помощь США — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Политтехнолог Андрей Золотарев вместе с ведущей поговорят о ситуации на украинском фронте и финансовой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Также затронут тему проблемы с кризисом доверия общества.

Посмотреть эфир, который начнется в 20:30 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев стал гостем студии Вечер.LIVE. Вместе с ведущей канала Диной Бернацкой во время прямого эфира будут говорить о ситуации на фронте Украины, финансовой поддержке Украины со стороны США. А также будет идти речь о проблеме кризиса доверия общества и трех вариантах выхода из этой ситуации.

Напомним, американский президент Джо Байден подчеркнул, что прекращение военной помощи Украине противоречит интересам США, и это будет большой ошибкой. Он назвал отказ безумием и ошибкой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя прекращать поставки помощи Украине, потому что Россия должна проиграть в этой войне. Если же поддержка прекратится, Путин безнаказанно будет продолжать свои агрессивные планы.

Также мы писали, что в Генштабе рассказали, что за предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Кроме того, еще четыре удара — по пунктам управления, и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

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