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Ситуація на українському фронті та військова допомога США — ефір Новини.LIVE

6 грудня 2023 20:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ситуація на українському фронті та військова допомога США — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Політтехнолог Андрій Золотарьов разом з ведучою поговорять про ситуацію на українському фронті та фінансову допомогу для України від Сполучених Штатів Америки. Також торкнуться теми проблеми із кризою довіри суспільства.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 20:30, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політтехнолог Андрій Золотарьов став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Діною Бернацькою під час прямого ефіру говоритимуть про ситуацію на фронті України, фінансову підтримку України з боку США. А також йтиметься про проблему кризи довіри суспільства та три варіанти виходу з цієї ситуації.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден наголосив, що припинення військової допомоги Україні суперечить інтересам США і це буде великою помилкою. Він назвав відмову безумством і помилкою.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

Також ми писали, що у Генштабі розповіли, що за попередню добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Окрім того, ще чотири удари — по пунктах управління, та  три — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

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