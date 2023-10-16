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Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки: утренний отчет Генштаба

16 октября 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки: утренний отчет Генштаба
Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам. Украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8 и многие другие техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также был поражен зенитно-ракетный комплекс и уничтожен ракетный российский вертолет Ми-8.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:

  • два района сосредоточения личного состава,
  • вооружения и военной техники,
  • два средства противовоздушной обороны,
  • пять артиллерийских средств.

Отмечается, что вооруженные силы Украины ведут активное наступление на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

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Источник: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее в СтратКоме показали подборку ярких кадров работы воинов 86-го батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, уничтожающих военную технику РФ.

Также мы писали, что бойцы 40 Отдельной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян. Воины сняли момент попадания во вражескую технику.

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