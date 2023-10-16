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Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за добу: ранковий звіт Генштабу

16 жовтня 2023 08:03
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Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за добу: ранковий звіт Генштабу
Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу авіація Сил оборони  завдала 15 ударів по окупантах. Українським військовим вдалося збити ворожий вертоліт Мі-8 та багато іншої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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У відомстві розповіли, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також було вражено та зенітно-ракетний комплекс і знищений ракетний російський вертоліт Мі-8. 

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили:

  • два райони зосередження особового складу,
  • озброєння та військової техніки,
  • два засоби протиповітряної оборони,
  • п'ять артилерійських засобів. 

Зазначається, що Збройні сили України ведуть активний наступ на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше у СтратКомі показали підбірку яскравих кадрів роботи воїнів 86-го батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які знищують військову техніку РФ.

Також ми писали, що бійці 40 Окремої артилерійської бригади влучним вогнем знищили самохідну артилерійську установку росіян. Воїни зафільмували момент влучання у ворожу техніку.

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