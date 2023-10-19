Сколько вражеских целей уничтожила украинская ПВО этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: google

В ночь на 19 октября россияне атаковали Украину разными типами вооружения. Силам ПВО удалось ликвидировать одну управляемую авиационную ракету Х-59. И три из девяти ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, сегодня ночью по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам Украины зафиксировано 17 средств воздушного нападения. Оккупанты атаковали украинскими разными видами вооружения, в частности:

пятью баллистическими ракетами Искандер М;

одной зенитной управляемой ракетой С-300;

одной управляемой авиационной ракетой Х-59;

одной крылатой ракетой (тип уточняется);

девятью ударными БпЛА "Shahed-136/131".

"Российские военные террористы обстреляли объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Известно, что Силам этой ночью ПВО удалось ликвидировать четыре воздушных цели РФ:

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

три ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Напомним, ночью, 18 октября, оккупанты обстреляли дом в Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. А по данным ГСЧС, существует угроза обрушения здания, в которое попала российская ракета.