Скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: google

У ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59. Та три з дев'яти ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомили у Повітряних силах.

Читайте також:

Скільки повітряних цілей РФ ліквідувала українська ППО

Як відомо, сьогодні вночі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах України зафіксовано 17 засобів повітряного нападу. Окупанти атакували українськими різними видами озброєння, зокрема:

п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М;

однією зенітною керованою ракетою С-300;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59;

однією крилатою ракетою (тип уточнюється);

дев'ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131".

"Російські військові терористи обстріляли об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Силам цієї ночі ППО вдалося ліквідувати чотири повітряні цілі РФ:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадуємо, вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі, в яку влучила російська ракета.