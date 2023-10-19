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Скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі

19 жовтня 2023 09:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі
Робота ППО вночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Україну різними типами озброєння. Силам ППО вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59. Та три з дев'яти ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомили у Повітряних силах

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Як відомо, сьогодні вночі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах України зафіксовано 17 засобів повітряного нападу. Окупанти атакували українськими різними видами озброєння, зокрема:

  • п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М;
  • однією зенітною керованою ракетою С-300;
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-59;
  • однією крилатою ракетою (тип уточнюється);
  • дев'ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131".

"Російські військові терористи обстріляли об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що Силам цієї ночі ППО вдалося ліквідувати чотири повітряні цілі РФ: 

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

обстріл Україні вночі 19 жовтня

Нагадуємо, вночі, 18 жовтня, окупанти обстріляли будинок у Запоріжжі, використовуючи для цього балістичне озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та зниклі безвісти. А за даними ДСНС, існує загроза обвалу будівлі, в яку влучила російська ракета.

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