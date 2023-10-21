Спецподразделение ГУР Kraken сформировали за 1,5 недели до вторжения РФ, — Буданов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken начали формировать за полторы недели до полномасштабного вторжения России в Украину. Военные знали, что Россия готовится к войне, поэтому заранее начали формировать подполье на случай, если россияне оккупируют Харьковщину.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в фильме Дмитрия Комарова "Год Харьковщина".

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Формирование подразделения Kraken

Буданов рассказал, что за полторы недели до российского вторжения два офицера отправились в Харьков с оружием, боеприпасами, чтобы пообщаться с местными. Они начали формировать условное подполье и готовились давать отпор русским захватчикам.

В то же время Буданов опроверг информацию, что спецподразделение Kraken якобы формировалось из футбольных фанатов.

"У Kraken довольно разнородная была публика. Там были те, кого называют фанаты, хулиганы, много было ветеранов из "Азова", были просто гражданские парни и девушки. Это был контраст, потому что раньше у нас девушки в боевых подразделениях не воевали. А там их было, когда я первым приехал, очень много. Гендерное равенство", — заявил глава ГУР.

Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что во время контрнаступления в Харьковской области он находился в зоне боевых действий вместе с военными ГУР. В частности, для того чтобы найти способы их ободрить.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян. Он часто участвует в боевых задачах вместе с другими спецназовцами.