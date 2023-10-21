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Спецпідрозділ ГУР Kraken сформували за 1,5 тижні до вторгнення РФ, — Буданов

21 жовтня 2023 20:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Спецпідрозділ ГУР Kraken сформували за 1,5 тижні до вторгнення РФ, — Буданов
Очільник ГУР України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken почали формувати за півтора тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Військові знали, що Росія готується до війни, тому почали заздалегідь формувати підпілля на випадок, якщо росіяни окупують Харківщину.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у фільмі Дмитра Комарова "Рік Харківщина".

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Формування підрозділу Kraken

Буданов розповів, що за півтора тижні до російського вторгнення два офіцери вирушили до Харкова зі зброєю, боєприпасами, щоб поспілкуватися з місцевими. Вони почали формувати умовне підпілля і готувалися давати відсіч російським загарбникам.

Водночас Буданов спростував інформацію, що спецпідрозділ Kraken нібито формувався з футбольних фанатів.

"У Kraken досить різнорідна була публіка. Там були ті, кого називають фанати, хулігани, багато було ветеранів з "Азову", були просто цивільні хлопці та дівчата. Це був контраст, бо раніше в нас дівчата в бойових підрозділах не воювали. А там їх було, коли я першим приїхав, дуже багато. Гендерна рівність", — заявив голова ГУР.

Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що під час контрнаступу на Харківщині він перебував у зоні бойових дій разом з військовими ГУР. Зокрема, для того, щоб знайти способи їх підбадьорити.  

Нагадуємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян. Він часто бере участь у бойових завданнях разом з іншими спецпризначенцями. 

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