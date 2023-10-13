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ССО сообщили об удачной операции в оккупированном Мелитополе: подробности

13 октября 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ССО сообщили об удачной операции в оккупированном Мелитополе: подробности
ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления Сил специальных операций осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Оно отрезало российских захватчиков от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении.

Об этом сообщают ССО .

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"Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра был подорван железнодорожный путь", — говорится в сообщении.

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