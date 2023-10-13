ССО повідомили про вдалу операцію в окупованому Мелітополі: подробиці
13 жовтня 2023 14:41
ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Він відрізав російських загарбників від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляють ССО.
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"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію", — йдеться у повідомленні.
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