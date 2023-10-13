ССО повідомили про вдалу операцію в окупованому Мелітополі: подробиці

ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку

Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Він відрізав російських загарбників від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють ССО.

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Вдала операція ССО

"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію", — йдеться у повідомленні.

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