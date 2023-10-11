Загарбники викрадають мешканців окупованих територій, йдеться про тисячі людей, — Федоров
В Мелітополі російські окупанти викрали тисячі цивільних мешканців. Такі викрадення відбуваються по усій окупованій території України.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Росіяни викрадають мешканців окупованих територій
Від цивільних мешканців щодня надходять повідомлення про те, що окупанти на тимчасово окупованій території викрадають людей.
"Найголовніший злочин, про який ми маємо говорити, — це продовження викрадення наших людей. Ворог на жодну секунду не зупиняється, щодня ми отримуємо звістки від наших цивільних мешканців про те, що ворог викрадає нові й нові партії наших людей з тимчасової окупації. Вже йдеться про тисячі людей, які з тимчасово окупованої Запорізької області викрадені", — зазначив Іван Федоров.
Раніше ми розповідали, що ситуація на тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.
Нагадуємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі відразу 11 російських окупантів отруїлися самогоном. Виявилося, що до алкоголю додали декілька видів отрути.