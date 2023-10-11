Загарбники викрадають мешканців окупованих територій, йдеться про тисячі людей, — Федоров

Російські окупанти в Мелітополі. Фото: росЗМІ

В Мелітополі російські окупанти викрали тисячі цивільних мешканців. Такі викрадення відбуваються по усій окупованій території України.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Від цивільних мешканців щодня надходять повідомлення про те, що окупанти на тимчасово окупованій території викрадають людей.

"Найголовніший злочин, про який ми маємо говорити, — це продовження викрадення наших людей. Ворог на жодну секунду не зупиняється, щодня ми отримуємо звістки від наших цивільних мешканців про те, що ворог викрадає нові й нові партії наших людей з тимчасової окупації. Вже йдеться про тисячі людей, які з тимчасово окупованої Запорізької області викрадені", — зазначив Іван Федоров.

Раніше ми розповідали, що ситуація на тимчасово окупованому Мелітополі продовжує погіршуватися. До проблем з медичною та соціальною допомогою додалися затримки та невиплата зарплат.

Нагадуємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі відразу 11 російських окупантів отруїлися самогоном. Виявилося, що до алкоголю додали декілька видів отрути.