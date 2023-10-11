Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Захватчики похищают жителей оккупированных территорий, речь идет о тысячах людей, — Федоров arrow

Захватчики похищают жителей оккупированных территорий, речь идет о тысячах людей, — Федоров

11 октября 2023 18:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Захватчики похищают жителей оккупированных территорий, речь идет о тысячах людей, — Федоров
Российские оккупанты в Мелитополе. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Мелитополе российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей. Такие похищения происходят по всей оккупированной территории Украины.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Россияне похищают жителей оккупированных территорий

От гражданских жителей ежедневно поступают сообщения о том, что оккупанты на временно оккупированной территории похищают людей.

"Самое главное преступление, о котором мы должны говорить, — это продолжение похищения наших людей. Враг ни на секунду не останавливается, ежедневно мы получаем известия от наших гражданских жителей о том, что враг похищает новые и новые партии наших людей по временной оккупации. Уже идет речь о тысячах людей, которые из временно оккупированной Запорожской области похищены", — отметил Иван Федоров.

Ранее мы рассказывали, что ситуация на временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.

Напоминаем, что во временно оккупированном Мелитополе сразу 11 российских оккупантов отравились самогоном. Оказалось, что к алкоголю прибавили несколько видов яда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз