Захватчики похищают жителей оккупированных территорий, речь идет о тысячах людей, — Федоров
В Мелитополе российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей. Такие похищения происходят по всей оккупированной территории Украины.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Россияне похищают жителей оккупированных территорий
От гражданских жителей ежедневно поступают сообщения о том, что оккупанты на временно оккупированной территории похищают людей.
"Самое главное преступление, о котором мы должны говорить, — это продолжение похищения наших людей. Враг ни на секунду не останавливается, ежедневно мы получаем известия от наших гражданских жителей о том, что враг похищает новые и новые партии наших людей по временной оккупации. Уже идет речь о тысячах людей, которые из временно оккупированной Запорожской области похищены", — отметил Иван Федоров.
Ранее мы рассказывали, что ситуация на временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.
Напоминаем, что во временно оккупированном Мелитополе сразу 11 российских оккупантов отравились самогоном. Оказалось, что к алкоголю прибавили несколько видов яда.