Захватчики похищают жителей оккупированных территорий, речь идет о тысячах людей, — Федоров

Российские оккупанты в Мелитополе. Фото: росСМИ

В Мелитополе российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей. Такие похищения происходят по всей оккупированной территории Украины.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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От гражданских жителей ежедневно поступают сообщения о том, что оккупанты на временно оккупированной территории похищают людей.

"Самое главное преступление, о котором мы должны говорить, — это продолжение похищения наших людей. Враг ни на секунду не останавливается, ежедневно мы получаем известия от наших гражданских жителей о том, что враг похищает новые и новые партии наших людей по временной оккупации. Уже идет речь о тысячах людей, которые из временно оккупированной Запорожской области похищены", — отметил Иван Федоров.

Ранее мы рассказывали, что ситуация на временно оккупированном Мелитополе продолжает ухудшаться. К проблемам медицинской и социальной помощи добавились задержки и невыплата зарплат.

Напоминаем, что во временно оккупированном Мелитополе сразу 11 российских оккупантов отравились самогоном. Оказалось, что к алкоголю прибавили несколько видов яда.