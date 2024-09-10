В Запорожье на 20 лет отправили за решетку наводчика ракетных ударов

Заседание суда. Фото иллюстративное: "Судебный репортер"

Агент ФСБ, действовавший в Запорожье и наводивший российские ракеты и дроны на регион, получил реальный срок заключения. По материалам Службы безопасности Украины суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook во вторник, 10 сентября.

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По данным СБУ, злоумышленник помогал оккупантам готовить новые серии ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории Запорожской области.

Под прицелом врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на южном фронте. Также агент пытался установить и передать агрессору локации опорных пунктов и укрепрайонов украинских войск вблизи передовой.

Сотрудники СБУ задержали наводчика в апреле 2022 года.

"Как установило расследование, вражеским пособником оказался житель одного из прифронтовых поселков региона, который был дистанционно завербован ФСБ через блогера Юрия Подоляку", — говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, для сбора разведданных агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ, а полученные сведения передавал Подоляку, который затем "отчитывался" ФСБ.

Решение суда

Во время обыска у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон, которые он использовал в преступной деятельности.

Суд признал российского агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а именно квартиры в Запорожье и автомобиля.