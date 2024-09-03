Удар по Запорожью 2 сентября — количество раненых увеличилось до шести

Последствия удара по Запорожью. Фото: Нацполиция

Из-за ракетного удара по зданию гостиничного комплекса "Гранд-Палац" в Запорожье 2 сентября количество пострадавших возросло до шести человек. Спасатели уже ликвидировали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций во вторник, 3 сентября.

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"До шести человек возросло количество пострадавших в результате ночного российского ракетного удара по зданию гостиничного комплекса "Гранд-Палац" в Запорожье", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще две женщины самостоятельно обратились к медикам. Одна из них находится в тяжелом состоянии из-за контузии.

Скриншот сообщения ГСЧС

Что предшествовало

Как известно, поздно вечером 2 сентября российские оккупанты нанесли удар по спальному району Запорожья. В результате попадания в гостиницу погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Также из-под завалов деблокировали ее мужа и 13-летнюю дочь. Они оба в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу.

На данный момент поисково-спасательная операция завершена. На месте работали спасатели, полиция, медики и волонтеры.