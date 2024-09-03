Удар по Запоріжжю 2 вересня — кількість поранених збільшилась до шести

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

Через ракетний удар по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" в Запоріжжі 2 вересня кількість постраждалих зросла до шести людей. Рятувальники вже ліквідували наслідки ворожої атаки.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуації у вівторок, 3 вересня.

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"До шести осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського ракетного удару по будівлі готельного комплексу "Гранд-Палац" в Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, ще дві жінки самостійно звернулися до медиків. Одна з них перебуває в тяжкому стані через контузію.

Скриншот допису ДСНС

Що передувало

Як відомо, пізно ввечері 2 вересня російські окупанти завдали удару по спальному району Запоріжжя. Внаслідок влучання в готель загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. Також з-під завалів деблокували її чоловіка та 13-річну доньку. Вони обоє у тяжкому стані, їх госпіталізували до лікарні.

Станом на зараз пошуково-рятувальна операція завершена. На місці працювали рятувальники, поліція, медики та волонтери.