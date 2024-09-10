У Запоріжжі на 20 років відправили за ґрати навідника ракетних ударів

Засідання суду. Фото ілюстративне: "Судовий репортер"

Агент ФСБ, який діяв на Запоріжжі та наводив російські ракети та дрони на регіон, отримав реальний термін ув'язнення. За матеріалами Служби безпеки України суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook у вівторок, 10 вересня.

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За даними СБУ, зловмисник допомагав окупантам готувати нові серії ракетно-дронових ударів по прифронтовій території Запорізької області.

Під прицілом ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, які залучені до бойових операцій на південному фронті. Також агент намагався встановити і передати агресору локації опорних пунктів та укріпрайонів українських військ поблизу передової.

Співробітники СБУ затримали навідника у квітні 2022 року.

"Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець одного з прифронтових селищ регіону, який був дистанційно завербований ФСБ через блогера Юрія Подоляку", — йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, для збирання розвідданих агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ, а отримані відомості передавав Подоляку, який потім "звітував" ФСБ.

Рішення суду

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував у злочинній діяльності.

Суд визнав російського агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, а саме квартири у Запоріжжі та автомобіля.