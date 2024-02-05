Тайный ввод сил НАТО в Украину — россияне распространяют новый фейк

Военные НАТО едут на танках. Фото: wojsko-polskie.pl

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) опроверг новый фейк, который усердно распространяют российские пропагандисты. Речь идет о том, что Великобритания подготовила план тайного введения сил НАТО в Украину.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

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Инфографика "Дезинформация о плане тайного введения сил НАТО в Украину". Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фэйк о введении сил НАТО в Украину

В Центре отметили, что дезинформацию о введении Великобританией сил НАТО распространяют вражеские телеграмм-каналы, ссылающиеся на агентство РИА Новости.

"Пропагандисты сообщают, что Лондон инициировал план введения контингента НАТО на правый берег Днепра и на границу с Беларусью, чтобы "высвободить" силы ВСУ и направить их в зону "СВО", — говорится в материале.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на анонимный источник отмечает, что также к плану могут быть задействованы войска из Финляндии, Швеции, Румынии и Польши.

"Центр установил, что это очередной дезинформационный вброс врага, построенный на манипуляциях вокруг заявления Великобритании об учениях НАТО Steadfast Defender 2024, начавшихся вблизи границ России в конце января", — пояснили в Центре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"

Какие еще фейки распространяют россияне

Напомним, что Центр стратегических коммуникаций традиционно собрал самые громкие опровержения фейков РФ за неделю с 29 января по 4 февраля. Среди них отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины. Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.

Добавим, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с Путиным. Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.