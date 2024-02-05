Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тайный ввод сил НАТО в Украину — россияне распространяют новый фейк arrow

Тайный ввод сил НАТО в Украину — россияне распространяют новый фейк

5 февраля 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тайный ввод сил НАТО в Украину — россияне распространяют новый фейк
Военные НАТО едут на танках. Фото: wojsko-polskie.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) опроверг новый фейк, который усердно распространяют российские пропагандисты. Речь идет о том, что Великобритания подготовила план тайного введения сил НАТО в Украину.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

Читайте также:
Инфографика "Дезинформация о плане тайного введения сил НАТО в Украину"
Инфографика "Дезинформация о плане тайного введения сил НАТО в Украину". Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фэйк о введении сил НАТО в Украину

В Центре отметили, что дезинформацию о введении Великобританией сил НАТО распространяют вражеские телеграмм-каналы, ссылающиеся на агентство РИА Новости.

"Пропагандисты сообщают, что Лондон инициировал план введения контингента НАТО на правый берег Днепра и на границу с Беларусью, чтобы "высвободить" силы ВСУ и направить их в зону "СВО", — говорится в материале.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на анонимный источник отмечает, что также к плану могут быть задействованы войска из Финляндии, Швеции, Румынии и Польши.

"Центр установил, что это очередной дезинформационный вброс врага, построенный на манипуляциях вокруг заявления Великобритании об учениях НАТО Steadfast Defender 2024, начавшихся вблизи границ России в конце января", — пояснили в Центре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"

Какие еще фейки распространяют россияне

Напомним, что Центр стратегических коммуникаций традиционно собрал самые громкие опровержения фейков РФ за неделю с 29 января по 4 февраля. Среди них отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины. Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.

Добавим, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с Путиным. Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.

НАТО
дезинформация
фейки
россияне
Украина
военные
пропаганда
Великобритания
война в Украине
війна
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме