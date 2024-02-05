Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Таємне введення сил НАТО в Україну — росіяни розповсюджують новий фейк arrow

Таємне введення сил НАТО в Україну — росіяни розповсюджують новий фейк

5 лютого 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Таємне введення сил НАТО в Україну — росіяни розповсюджують новий фейк
Військові НАТО їдуть на танках. Фото: wojsko-polskie.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував новий фейк, який старанно розповсюджують російські пропагандисти. Йдеться про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення сил НАТО в Україну.

Про це Центр протидії дезінформації повідомляє в Telegram в неділю, 4 лютого.

Читайте також:
Інфографіка "Дезінформація про план таємного введення сил НАТО в Україну"
Інфографіка "Дезінформація про план таємного введення сил НАТО в Україну". Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фейк про введення сил НАТО в Україну

У Центрі зауважили, що дезінформацію про введення Великою Британією сил НАТО поширюють ворожі телеграм-канали, які посилаються на агентство РИА Новости.

"Пропагандисти повідомляють, що Лондон ініціював план введення контингенту НАТО на правий берег Дніпра і на кордон з Білоруссю, щоб "вивільнити" сили ЗСУ і направити їх у зону "СВО", — йдеться в матеріалі.

Своєю чергою РИА Новости з посиланням на анонімне джерело зазначає, що також до плану можуть бути задіяні війська з Фінляндії, Швеції, Румунії та Польщі.

"Центр встановив, що це черговий дезінформаційний вкид ворога, побудований на маніпуляціях навколо заяви Великої Британії щодо навчань НАТО Steadfast Defender 2024, які розпочалися поблизу кордонів Росії наприкінці січня", — пояснили в Центрі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"

Які ще фейки поширюють росіяни

Нагадаємо, що Центр стратегічних комунікацій традиційно зібрав найгучніші спростування фейків РФ за тиждень з 29 січня до 4 лютого. Серед них — відставка Залужного, виїзд Арестовича за кордон та масовий виїзд херсонців через дії ЗСУ.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію про підготовку Сполучених Штатів до поразки України. Через це нібито столицю перенесуть до іншого міста України.

Додамо, що Росія вигадала брехню й про президента Володимира Зеленського та переговори з Путіним. Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.

НАТО
дезінформація
фейки
росіяни
Україна
військові
пропаганда
Велика Британія
війна в Україні
війна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі