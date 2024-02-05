Таємне введення сил НАТО в Україну — росіяни розповсюджують новий фейк

Військові НАТО їдуть на танках. Фото: wojsko-polskie.pl

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував новий фейк, який старанно розповсюджують російські пропагандисти. Йдеться про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення сил НАТО в Україну.

Про це Центр протидії дезінформації повідомляє в Telegram в неділю, 4 лютого.

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Інфографіка "Дезінформація про план таємного введення сил НАТО в Україну". Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Фейк про введення сил НАТО в Україну

У Центрі зауважили, що дезінформацію про введення Великою Британією сил НАТО поширюють ворожі телеграм-канали, які посилаються на агентство РИА Новости.

"Пропагандисти повідомляють, що Лондон ініціював план введення контингенту НАТО на правий берег Дніпра і на кордон з Білоруссю, щоб "вивільнити" сили ЗСУ і направити їх у зону "СВО", — йдеться в матеріалі.

Своєю чергою РИА Новости з посиланням на анонімне джерело зазначає, що також до плану можуть бути задіяні війська з Фінляндії, Швеції, Румунії та Польщі.

"Центр встановив, що це черговий дезінформаційний вкид ворога, побудований на маніпуляціях навколо заяви Великої Британії щодо навчань НАТО Steadfast Defender 2024, які розпочалися поблизу кордонів Росії наприкінці січня", — пояснили в Центрі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"

Які ще фейки поширюють росіяни

Нагадаємо, що Центр стратегічних комунікацій традиційно зібрав найгучніші спростування фейків РФ за тиждень з 29 січня до 4 лютого. Серед них — відставка Залужного, виїзд Арестовича за кордон та масовий виїзд херсонців через дії ЗСУ.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію про підготовку Сполучених Штатів до поразки України. Через це нібито столицю перенесуть до іншого міста України.

Додамо, що Росія вигадала брехню й про президента Володимира Зеленського та переговори з Путіним. Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.