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Трюдо призвал страны G20 наказать Россию за войну против Украины

23 ноября 2023 08:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Трюдо призвал страны G20 наказать Россию за войну против Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время виртуальной встречи лидеров G20 призвал привлечь Россию к ответственности за незаконное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что наиболее уязвимые люди по всему миру более сильно страдают от глобальных последствий войны.

Об этом по итогам встречи заявили в офисе главы канадского правительства, сообщает Укринформ.

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"Премьер-министр Трюдо осудил жестокое и неоправданное вторжение России в Украину, призвал привлечь Россию к ответственности и отметил, что наиболее уязвимые люди по всему миру более сильно страдают глобальными последствиями войны", — рассказали в ведомстве.

Трюдо также привлек внимание к "соблюдению верховенства права и поощрил государства-члены осудить безответственные действия России".

Ранее мы сообщали, что Украина получит от Канады 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) военной помощи. Эти средства будут начислены до 2026 года.

Напоминаем, что правоохранители Канады проведут расследование по поставкам России радара для обнаружения беспилотников. Ранее стало известно, что его приобрел Российский технологический университет в обход санкций.

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