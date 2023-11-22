Україна отримає майже 1 млрд доларів військової допомоги від Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна отримає від Канади 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) військової допомоги. Ці кошти нарахують до 2026 року.

Про це йдеться в економічному звіті, який опублікував уряд Канади.

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У період з 2023 по 2024 роки Україна отримає від Канади 816 канадських доларів.

У 2024-2025 роках для військових ЗСУ надійде ще 318 тисяч канадських доларів, а з 2025 до 2026 року — 197 тисяч канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні позначається в економічному звіті Канади нульовою.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні потужний пакет військової допомоги на понад мільярд євро. Він включатиме виробництво нових систем "Айріс-Т" і ракети для протиповітряної оборони.

Також ми писали, що 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським. Остін висловив Україні непохитну підтримку США у війні з Росією.

Додамо, президент США Джо Байден зазначив, що допомога Україні звільняє американську армію від участі у війні, якщо агресія РФ буде ширитись далі. Щобільше Байден розповів, що буде, якщо США "відійдуть від викликів сьогодення".