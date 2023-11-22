Украина получит почти 1 млрд долларов военной помощи от Канады
Украина получит от Канады 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) военной помощи. Эти средства будут начислены до 2026 года.
Об этом говорится в экономическом отчете, опубликованном правительством Канады.
Военная помощь для Украины
В период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 канадских долларов.
В 2024-2025 годах для военных ВСУ поступит еще 318 тысяч канадских долларов, а с 2025 по 2026 год — 197 тысяч канадских долларов.
С 2026 года военная помощь Украине обозначается в экономическом отчете Канады нулевой.
Напомним, Германия предоставит Украине мощный пакет военной помощи более чем на миллиард евро. Он будет включать в себя производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для противовоздушной обороны.
Также мы писали, что 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне с Россией.
Добавим, президент США Джо Байден отметил, что помощь Украине освобождает американскую армию от участия в войне, если агрессия РФ будет распространяться дальше. Более того Байден рассказал, что будет, если США "отойдут от сегодняшних вызовов".
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