Украина получит почти 1 млрд долларов военной помощи от Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина получит от Канады 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) военной помощи. Эти средства будут начислены до 2026 года.

Об этом говорится в экономическом отчете, опубликованном правительством Канады.

Читайте также:

Военная помощь для Украины

В период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 канадских долларов.

В 2024-2025 годах для военных ВСУ поступит еще 318 тысяч канадских долларов, а с 2025 по 2026 год — 197 тысяч канадских долларов.

С 2026 года военная помощь Украине обозначается в экономическом отчете Канады нулевой.

Напомним, Германия предоставит Украине мощный пакет военной помощи более чем на миллиард евро. Он будет включать в себя производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для противовоздушной обороны.

Также мы писали, что 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне с Россией.

Добавим, президент США Джо Байден отметил, что помощь Украине освобождает американскую армию от участия в войне, если агрессия РФ будет распространяться дальше. Более того Байден рассказал, что будет, если США "отойдут от сегодняшних вызовов".