Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина получит почти 1 млрд долларов военной помощи от Канады arrow

Украина получит почти 1 млрд долларов военной помощи от Канады

22 ноября 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит почти 1 млрд долларов военной помощи от Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получит от Канады 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тысяч долларов США) военной помощи. Эти средства будут начислены до 2026 года.

Об этом говорится в экономическом отчете, опубликованном правительством Канады.

Читайте также:

Военная помощь для Украины

В период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 канадских долларов.

В 2024-2025 годах для военных ВСУ поступит еще 318 тысяч канадских долларов, а с 2025 по 2026 год — 197 тысяч канадских долларов.

С 2026 года военная помощь Украине обозначается в экономическом отчете Канады нулевой.

Напомним, Германия предоставит Украине мощный пакет военной помощи более чем на миллиард евро. Он будет включать в себя производство новых систем "Айрис-Т" и ракеты для противовоздушной обороны.

Также мы писали, что 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне с Россией.

Добавим, президент США Джо Байден отметил, что помощь Украине освобождает американскую армию от участия в войне, если агрессия РФ будет распространяться дальше. Более того Байден рассказал, что будет, если США "отойдут от сегодняшних вызовов".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме